Глава Кабмина Акылбек Жапаров в интервью госинформагенству «Кабар» сказал, что решение руководства страны передать Кемпир-Абадское водохранилище Узбекистану было правильным.

Власти и ранее не раз заявляли о том, что передача Кемпир-Абада выгодна Кыргызстану и будет способствовать ее развитию. Однако некоторые активисты, правозащитники и политики были против этого, но вскоре оказались в СИЗО.

«Я считаю, что правда руководства страны в этом случае несет благо для страны и, наоборот, правда выступающих против – несет в себе непредсказуемые и негативные последствия», – сказал Жапаров.

Чиновник добавил, что есть третья сторона, состоящая из тех, кто пытается использовать Кемпир-Абад в «своих сугубо корыстных целях», чтобы «раскачать ситуацию в стране и прийти к власти».

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года власти Кыргызстана задержали около 30 активистов, политиков и правозащитников, выступавших против передачи Кемпир-Абада Узбекистану. Их всех обвинили в подготовке к массовым беспорядкам и заключили в СИЗО.

При этом арестованные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду.

Задержанных политиков и активистов суд водворил под стражу на два месяца, а в декабре продлил меру пресечения еще на два. В ответ на это 18 арестованных объявили о политической голодовке с требованием отпустить их хотя бы под домашний арест. Но и это акция протеста не принесла результатов. Спустя две недели все фигуранты дела прекратили голодовку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Аресты активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

В ответ на все просьбы правозащитников и митинги родственников задержанных президент Садыр Жапаров ответил, что не может вмешиваться в работу судей. Он считает, что фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно» «за планы госпереворота». По его словам, обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.