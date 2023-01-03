Президенты меняются, Акылбек Жапаров остается. Глава Кабмина подвел итоги 2022 года

Глава Кабмина Акылбек Жапаров 3 января дал довольно большое интервью госинформагенству «Кабар», в котором по-философски подвел итоги работы Кабинета министров за 2022 год. «Клооп» подготовил краткий пересказ слов главы Кабмина.

Хорошее сделали мы, в плохом виноваты внешние факторы

Жапаров считает, что Кабмину в этом году удалось в несколько раз увеличить поступления в бюджет, повысить зарплаты и пенсии, а также выделить «беспрецедентные средства в вооруженные силы».

«Все это реальность, которую не сможет оспаривать самый непримиримый наш оппонент, при условии, что сохранил в себе хоть капельку справедливости», — говорит он.

Глава Кабмина признает, что есть и негатив — повышения цен и инфляция, которая «пожирает повышенные зарплаты и пенсии». По мнению Жапарова, это происходит из-за ситуации в мире, которая «пошатнула даже гигантов мировой экономики».

Но Акылбек Жапаров считает, что действия его команды были эффективными, и «то, что народ спокойно готовился встречать Новый год, — последствия этой работы».

Победа над коррупцией, которую нельзя победить

По мнению Жапарова, «возврат “Кумтора” народу — это акт не столько экономический, сколько духовный». Он считает, что «это победа не только над внешним врагом, захватившим достояние народа, но и над внутренними — с собственными страхами, неверием в свои силы».

Также глава Кабмина заявил, что именно такое решение вопроса по руднику стало «сокрушающим ударом по коррупции», потому что нынешнее руководство страны показало, что не будет брать «ренту с “Кумтора”», как их предшественники.

Вместе с этим он признает, что коррупцию нельзя победить окончательно, а можно лишь снизить ее уровень и «чистота верхов здесь имеет решающее значение».

«Раковая опухоль, разъедающая тело страны, удалена, а с метастазами будет легче бороться», — считает Жапаров.