Президенты меняются, Акылбек Жапаров остается. Глава Кабмина подвел итоги 2022 года

Глава Кабмина Акылбек Жапаров 3 января дал довольно большое интервью госинформагенству «Кабар», в котором по-философски подвел итоги работы Кабинета министров за 2022 год. «Клооп» подготовил краткий пересказ слов главы Кабмина.
Хорошее сделали мы, в плохом виноваты внешние факторы
Жапаров считает, что Кабмину в этом году удалось в несколько раз увеличить поступления в бюджет, повысить зарплаты и пенсии, а также выделить «беспрецедентные средства в вооруженные силы».
«Все это реальность, которую не сможет оспаривать самый непримиримый наш оппонент, при условии, что сохранил в себе хоть капельку справедливости», — говорит он.
Глава Кабмина признает, что есть и негатив — повышения цен и инфляция, которая «пожирает повышенные зарплаты и пенсии». По мнению Жапарова, это происходит из-за ситуации в мире, которая «пошатнула даже гигантов мировой экономики».
Но Акылбек Жапаров считает, что действия его команды были эффективными, и «то, что народ спокойно готовился встречать Новый год, — последствия этой работы».
Победа над коррупцией, которую нельзя победить
По мнению Жапарова, «возврат “Кумтора” народу — это акт не столько экономический, сколько духовный». Он считает, что «это победа не только над внешним врагом, захватившим достояние народа, но и над внутренними — с собственными страхами, неверием в свои силы».
Также глава Кабмина заявил, что именно такое решение вопроса по руднику стало «сокрушающим ударом по коррупции», потому что нынешнее руководство страны показало, что не будет брать «ренту с “Кумтора”», как их предшественники.
Вместе с этим он признает, что коррупцию нельзя победить окончательно, а можно лишь снизить ее уровень и «чистота верхов здесь имеет решающее значение».
«Раковая опухоль, разъедающая тело страны, удалена, а с метастазами будет легче бороться», — считает Жапаров.
«Изыскали средства» для Баткена
Глава Кабмина отметил, что сентябрьские боестолкновения на кыргызско-таджикской границе в 2022 году — это только «общая боль» за погибших, но также гордость за их стойкость и «общество, как один вставшее в трудное для страны время».
«Баткен, как всякий военный конфликт, — большое и затратное испытание для народа и государства, и это испытание мы прошли достойно. Государство сумело изыскать необходимые средства для помощи пострадавшим, то есть какая-никакая подушка безопасности у нас была создана. Это я считаю немаловажным обстоятельством в оценке работы правительства», — заявил он.
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Кемпир-Абад: есть и «правда выступающих против»
В отличие от президента Садыра Жапарова, который делит общество в вопросе Кемпир-Абада только на две части — сторонников власти и рвущихся во власть критиков, премьер Акылбек Жапаров признает, что есть граждане, которые во власть не рвутся, но преследуют свои другие выгоды. При этом чиновник сомневается в разумности и справедливости решения передать водохранилище Узбекистану.
«Я считаю, что правда руководства страны в этом случае несет благо для страны и, наоборот, правда выступающих против — несет в себе непредсказуемые и негативные последствия. Но я хочу подчеркнуть, что кроме этих двух полемизирующих сторон, были и есть третьи — те, кто пытался и пытается использовать вопрос водохранилища в своих сугубо узко корыстных целях. Для них Кемпир-Абад — лишь повод раскачать ситуацию в стране, чтобы прийти к власти», — говорит он.
«Политик приходит и уходит, чиновник остается»
В ответ на критику, что он работает на госслужбе при каждой власти, Жапаров назвал свой пример положительной тенденцией: «ведь на подготовку госслужащего даже среднего уровня требуются годы».
«Поэтому потеря кадров, много лет проработавших на государственной службе, наносит большой ущерб стране. В развитых странах с многовековой историей государственности это не является проблемой. При любой смене руководства чиновничий аппарат остается неизменным при условии соответствующей квалификации и опыта. В этом смысле надо четко различать госслужащего и политика. Политик приходит и уходит, чиновник остается», — говорит он.
Сам же Жапаров считает, что он находится на пограничной области и сочетает в себе качества и политика, и чиновника.
«В зависимости от жизненной ситуации я политик или чиновник», — добавил он.
На вопрос, готов ли он работать при любой власти, Жапаров процитировал выражение: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
«Политик, не может ждать благоприятных времен и мыслить категориями хороший президент, плохой президент. Движение истории не останавливается, особенно для страны, в которой ты живешь. И надо что-то делать, работать, невзирая на обстоятельства. Пытаться сделать что-то для страны. А рассудит всех история», — считает он.
Нынешний состав Кабмина во главе с Акылбеком Жапаровым утвердили 13 октября 2021 года. Кандидатуру Жапарова на пост председателя Кабинета министров предложил сам президент.
Глава страны Садыр Жапаров объяснил назначение Жапарова тем, что они «договорились» о том, что Кабмин увеличит поступление в бюджет.