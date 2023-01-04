В УВД Октябрьского района Бишкека сообщили, что начали проверку по факту избиения ребенка в нейрокоррекционном детском саду Brain Up в 5 мкр, где реабилитацию проходят дети с инвалидностью.

Ранее в соцсетях распространилось видео (осторожно это видео может вызвать у вас триггер, если вы впечатлительны, то не переходите по ссылке), на котором запечатлено, как ребенка бьют по ноге палкой, а на следующем кадре ребенка поднимают за руки и пинают по ноге.

В Общественном фонде «Лига защитников прав ребенка» сообщили, что родители мальчика написали заявление в милицию и просят удалить видео с инцидентом.

Милиция зарегистрировала этот факт в журнале учета информации и назначила экспертизы. По данным правоохранителей, пострадавшему мальчику 8 лет и он посещал садик с августа 2022 года. Расследование продолжается.

В самом детсаду пока не комментировали ситуацию.