Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков выиграл золото Кубка Катара по тяжелой атлетике. Об этом в соцсетях сообщил вице-президент Федерации по тяжелой атлетике Кыргызстана Уланбек Молдодосов.

Расулбеков выступал в весовой категории до 102 килограмм.

Ранее еще один кыргызский тяжелоатлет Эмиль Молдодосов выиграл серебро этого турнира.

Расулбеков — серебряный призер чемпионата мира и Азии по тяжелой атлетике. Также он выступал на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, где занял шестое место.

Турнир по тяжелой атлетике проходил в Дохе 2-3 января.