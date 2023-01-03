Кыргызстанец Эмиль Молдодосов занял второе место на Кубке Катара по тяжелой атлетике. Суммарно тяжелоатлет поднял 347 килограммов.

В рывке Молдодосов поднял штангу весом 162 килограмма, а в толчке – 185 килограмм. Это позволило ему занять второе место в итоговом протоколе и взять серебро.

Это не первая медаль для Молдодосова. В августе 2022 года спортсмен завоевал серебро Исламских игр солидарности в Турции, а в октябре того же года стал серебряным чемпионом Азии по тяжелой атлетике.

Турнир по тяжелой атлетике проходит в эти дни в Дохе. В соревнованиях участвует еще один кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков.

Фото на главной: АКИпресс