Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Жамгырчиев заявил, что не покидал территорию Кыргызстана, как ранее об этом сообщали в Госкомитете нацбезопасности. Об этом он написал на своей странице в фейсбук 31 декабря.

По словам Жамгырчиева, из-за тяжелой болезни отца он взял отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы.

«В настоящее время мой отец находится в тяжелом состоянии, недавно перенес тяжелую операцию на сердце. Для возвращения к нормальной жизнедеятельности требуется очень длительная реабилитация (до 3 месяцев) поскольку вся правая сторона организма отчасти парализована. По этой причине я написал письмо на имя спикера Жогорку Кенеша о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, поскольку после смерти младшего брата остался единственным сыном, который может ухаживать за ним», — написал Жамгырчиев.

Он добавил, что сейчас находится в Нарынской области и не пересекал незаконно границу. А причину того, что не выходил на связь, объяснил тем, что заболел.

26 декабря 2022 года ГКНБ сообщил, что Жамгырчиев возможно мог незаконно покинуть страну и просил граждан, владеющих информацией о местонахождении депутата, сообщить в дежурную часть спецслужбы.

До этого депутатка Эльвира Сурабалдиева 27 ноября сообщила, что Жамгырчиева задержали сотрудники ГКНБ при попытке пересечь кыргызско-казахскую границу. Также она говорила, что пропал депутат Чынгыз Айдарбеков — оба парламентария из фракции «Альянс», лидером которой является Жанар Акаев.

Позже выяснилось, что Айдарбеков находился за границей на плановом медобследовании.

Сообщалось, что после задержания Жамгырчиева доставили в Бишкек и отпустили. 28 ноября депутат Жанар Акаев заявил, что «предпринимаются попытки возобновить уголовное дело в отношении Жамгырчиева», и связал это «с тем, что он голосовал против соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу».

Жамгырчиев и Айдарбеков были среди 18 депутатов, проголосовавших против соглашения о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Позже Акаев, заявил о том, что у Жамгырчиева в доме и машине нашли прослушку. В ответ в ГКНБ заявили, что проверят заявление Акаева.

Тогда помощник Жамгырчиева в разговоре с «Клоопом» сообщил, что по данным родственников парламентария, тот находится в Жумгале — у него проблемы со здоровьем. 6 декабря стало известно, что Генпрокуратура просит отменить оправдательный приговор в отношении депутата Жамгырчиева по делу о вымогательстве взятки в особо крупном размере. Тогда в ведомстве это объяснили с вновь открывшимися обстоятельствами уголовного дела.

Автор: Бакай Алмаз