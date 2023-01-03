Лидер партии «Социал-демократов» Темирлан Султанбеков обратился к генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой обжаловать решение суда о мере пресечения в СИЗО пятерым детским врачам. Об этом политик написал в соцсетях.

По его словам, согласно уголовно-процессуальному кодексу страны, содержание в СИЗО не применяется в отношении тех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях.

«Врачи – не уголовники-рецидивисты. Для чего держать их в тюрьме? Находясь под подпиской о невыезде, они могли бы продолжить работу, спасая жизни детей», – написал Султанбеков.

Политик считает, что виновность или невиновность врачей должны определять не следователи, а комиссия из опытных и квалифицированных врачей. Кроме того, Султанбеков добавил, что информация о том, что родственники умершего ребенка высокопоставленные лица вызывает подозрения о давлении на следствие.

«Мы соболезнуем семье умершего ребенка, но вряд ли несправедливость в отношении непричастных людей уменьшит горе родственников. Такие случаи подрывают репутацию правоохранительной системы, разрушают веру нашего народа в объективность и беспристрастность правосудия», – сказал политик.

Задержание врачей

30 декабря Ленинский райсуд Бишкека принял решение оставить пятерых детских врачей под стражей в СИЗО-1 столицы до 10 января после смерти трехлетнего ребенка. Врачей подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Собственные источники «Клоопа» сообщили, что речь, предположительно, идет о смерти внука Нурлана Жапарова, брата главы Кабинета министров Акылбека Жапарова.

Глава медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова также писала о том, что причиной ареста врачей стала смерть ребенка «высокопоставленного чиновника». По ее словам, медикам прямо сказали, что у них отберут диплом и они «сгноят в тюрьме».