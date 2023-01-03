Глава медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова объявила о начале сбора средств для юридической помощи детским врачам, арестованным по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, профессиональное сообщество обратилось в Медицинский профсоюз Кыргызстана (МПК) с просьбой начать сбор средств.

«МПК, в свою очередь, гарантирует прозрачность и подотчетность собранных средств, предназначенных для юридической помощи, адвокатской и экспертной поддержки и сопровождения», — отметила Барыктабасова.

Реквизиты:

Нурзат Жумалиева:

996555951183 «Мбанк»;

996701951183 «О!деньги».

Перизат Анарбекова:

4169 5853 4295 9581 «Оптима банк»;

9417 3090 0031 1202 «Элкарт».

Арест детских врачей

30 декабря суд водворил в СИЗО-1 Бишкека пятерых врачей Городской детской клинической больницы скорой медпомощи и Наццентра охраны материнства и детства. Их подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Согласно решению суда, они будут содержаться под стражей до 10 января.

Еще одного медработника суд отпустил под домашний арест.

Барыктабасова заявляла о том, что причиной ареста врачей, предположительно, стала смерть ребенка «высокопоставленного чиновника».

Собственные источники «Клоопа» сообщили, что речь предположительно идет о смерти внука Нурлана Жапарова, брата главы Кабинета министров Акылбека Жапарова.

Сам Жапаров ситуацию пока не комментировал.

Ранее медицинское сообщество обратилось к президенту Садыру Жапарову. В нем отмечается, что «происходит расправа из чувства мщения, чтобы утолить свое горе, но не объективное разбирательство в случившемся». По их данным, медикам прямо заявили, что «их сгноят в тюрьме» и «отберут дипломы».