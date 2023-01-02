В Кыргызстане с 1 января 2023 года запрещено петь под фонограмму в госучреждениях и на массовых мероприятиях. Приказ 30 декабря 2022 года подписал министр культуры Алтынбек Максутов.

Запрет коснулся театров, спортивных учреждений, концертных залов, кинозалов, клубов, музеев, библиотек и филармонии.

«Во всех государственных культурных и образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства в концертных программах, культурно-массовых мероприятиях независимо от собственных или арендованных выступлений, вокальные выступления должны исполняться вживую с 1 января 2023 года», — говорится в приказе.

Как сообщили в ведомстве, в случае выявления нарушений ответственность будут нести руководители учреждений, где проходит мероприятие. Исполнение приказа будет контролировать сам министр.

В феврале 2021 года министерство культуры издало приказ, требующий, чтобы песни были открыто обозначены как «фонограмма» или «живой звук» на концертных афишах и билетах.

Тогдашний министр Нуржигит Кадырбеков отмечал, что решение было принято как шаг перед полным запретом на использование фонограммы в учреждениях министерства.

Над материалом работала Насикат Жыргалбекова

Заглавное фото иллюстративное, автор: Юрий Кузьминых

