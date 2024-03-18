Административный суд Бишкека признал решения Минкульта об удалении материала с сайта «Клоопа», а потом и о блокировке «Клоопа», недействительными.

По словам адвоката Нурбека Сыдыкова, сайт издания может быть разблокирован, если такое же решение примет Бишкекский городской суд.

Также это решение касается только русскоязычной версии сайта «Клоопа».

Сайт «Клоопа» на русском языке заблокирован с 12 сентября, а на кыргызском — с начала ноября. Поводом для блокировки сайтов стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ». При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.

Ранее Октябрьский райсуд 5 февраля постановил ликвидировать общественный фонд «Клооп Медиа», являющееся одним из юрлиц «Клоопа».