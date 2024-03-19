Согласно данным Минюста, новым владельцем информагентства 24.kg стал Алмаз Турдумаматов. Ранее он возглавлял пресс-службу президента Курманбека Бакиева.

Агенство было перерегистрировано 19 марта. До этого издание было переоформлено на журналистку Гулжан Шерипбаеву.

Экс-руководительница 24.kg Асель Оторбаева написала в соцсетях, что никакого рейдерского захвата не было. Она сказала, что решила покинуть издание еще год назад, но все затянулось из-за семейных обстоятельств и возбужденного уголовного дела.

«Учредителем стал всем вам известный журналист Алмаз Турдумаматов. Почему? Знаю его давно. Он ранее работал у меня редактором кыргызской версии сайта. Имеет опыт взаимодействия с госорганами, что в работе топ-менеджемента немаловажно. Двуязычный, что тоже более чем актуально. Воспитанный, образованный, интеллигентный», — написала Оторбаева.

Оторбаева также добавила, что речи об изменении редакционной политики агентства «не было, нет и не будет».