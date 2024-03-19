В мае 2021 году президента образовательных школ «Сапат» Орхана Инанды похитили из Кыргызстана сотрудники спецслужб Турции, несмотря на то, что Инанды вместе с турецким паспортом имел паспорт гражданина КР. По версии турецких властей, Инанды якобы руководил так называемым движением FETO в Центральной Азии.

После этого в Кыргызстане возбудулили уголовное дело о незаконной выдаче кыргызских паспортов гражданам Турции, среди которых был Инанды. Подозреваемыми по этому делу проходили экс-глава администрации президента Атамбаева Фарид Ниязов, экс-глава ГКНБ Бусурманкул Табалдиев и секретарь комиссии по выдаче гражданства при президенте Эрнис Апилов.

А сегодня Первомайский райсуд Бишкека полностью их оправдал. Кроме этого, суд признал за оправданными право на реабилитацию.