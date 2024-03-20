Задержанный ГКНБ по подозрению в «призывах к захвату власти» акын Аскат Жетиген поблагодарил кыргызстанцев за поддержку после его задержания. Свое обращение он опубликовал в фейсбуке, где написал, что был удивлен реакцией общественности на его «популярное обращение».

«Я благодарен своему народу. Все сказанное хорошее и плохое было ради блага. Даже те, кто критиковал меня за маты, поняли глубокий смысл моих слов. Все они написали от чистого сердца», — написал Жетиген.

Акын пояснил, почему в распространившемся видео он изъяснялся столь эмоционально.

«Видя, как обнаглели экидосы (кырг. «два друга», так называют президента Жапарова и главу ГКНБ Ташиева), которым народ поверил и ждал, что они установят порядок и справедливость, я не могу быть культурным. Этого не допустит мое мужское начало», — заявил он.

Аскат Жетиген попросил прощения у народа за то, что, являясь акыном, допустил нецензурную брань в своем обращении.

«Но в то же время хочу напомнить, что я специально обматерил их. Прекрасно понимал, что после такого шага всё, чего я достиг за 20 лет, уйдет коту под хвост. Чтобы защитить интересы народа, чтобы сохранить нашу землю целостной, я готов даже попасть в ад. Когда государственность, независимость и будущее страны под угрозой, я не буду подхалимничать и говорить красивые слова. Буду придерживаться такой позиции всегда», — заключил акын.

Аскат Жетиген 15 марта опубликовал видео, в котором раскритиковал интервью президента Садыра Жапарова, использовав ненормативную лексику. По его словам, во время работы в Министерстве культуры он не единожды пытался попасть на прием к президенту, однако его ни разу не приняли.

Арест акына за критику власти

ГКНБ задержал Аската Жетигена 16 марта по обвинению в «призывах к захвату власти». Уголовное дело на него возбудили еще в 2022 году, по нему акына несколько раз вызывали на допросы. По словам его адвокатки Венеры Буудайбековой, следователь назвал основанием для ареста Жетигена заключение экспертизы. Других подробностей дела пока нет. Сейчас акын находится под подпиской о невыезде.

Аскат Жетиген – комузист, акын и композитор. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна» и посетил с концертами более 20 стран.

В 2021 году Жетиген начал публиковать видео с критикой в адрес действующей власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения государственного флага, арестов активистов и реформ в сфере культуры.