Омбудсменка Джамиля Джаманбаева потребовала от Генпрокурора и руководства МВД принять меры по обеспечению защиты 13-летней девочки, которую почти год систематически насиловали девять мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.
Джаманбаева рассказала, что к ней обратилась мать пострадавшей девочки, которая рассказала, что против ее семьи устроили травлю и им угрожают родственники парней, насиловавших девочку.
«Со слов матери, в Сокулуке с апреля 2023 года ее 13-летнюю дочь систематически насиловали девять парней в возрасте 19-22 лет. Они угрозами и шантажом заставляли ее молчать. Девочка боялась рассказать родителям. За это время она три раза пыталась совершить суицид», — говорит омбудсменка.
По ее словам, сотрудники Сокулукского РОВД ничего не сделали, чтобы привлечь подозреваемых к ответственности.
Как выяснилось, в апреле прошлого года 20-летний парень обманом посадил 13-летнюю девочку в машину, вывез за город и изнасиловал, а затем заставил угрозами молчать о случившемся.
«После этого в жизни моей дочери начался настоящий ад. Ее сторожили какие-то парни возле школы или дома, угрожали, заставляли садиться к ним в машину. Шантажировали, что расскажут родителям, и насиловали ее. Ее передавали из рук в руки девять парней. Они угрозами и шантажом систематически на протяжении года насиловали мою дочь, заставляли ее молчать об этом», — рассказала мать девочки.
Как сообщает ведомство, психологическое состояние пострадавшей девочки тяжелое, ей потребовалась помощь специалистов. Она находится в больнице.
Акыйкатчы готовит официальные письма в госорганы, чтобы те незамедлительно приняли меры для обеспечения защиты прав и безопасности девочки. Родителям девочки предоставили бесплатного адвоката.
Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.
В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, контакты: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, контакты: 0312512640, 0312316466;
- ОО «Центр женских инициатив — Аялзат» — город Ош, ул. Ленина, 221, контакты: 0776380707, 0557777405, 0322255608;
- кризисный центр «Ак Журөк» — город Ош, ул. Ленина, 205, контакты: 0550231329;
- кризисный центр «Надежда» при ОФ «Диа» — город Ош, ул. Заднепровского, 12/1, контакты: 0777146982, 0773843461, 0772754912;
- кризисный центр «Бактылуу эне» — город Балыкчы, ул. Каралаева, 26, 0702748928;
- ОО «Аялзат — Развитие женских инициатив» — город Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, контакты: 0554055980;
- кризисный центр «Мээрман» — город Каракол, контакты: 0706383637;
- центр помощи и реабилитации женщин «Химая» — город Каракол, 0551733390;
- кризисный центр «Теңдеш» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;
- ОО «Нуржолбер» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Центр женских инициатив — Аялзат» — Талас, контакты: 0707484713, 0552773377, 0558445855;
- реабилитационный центр «Каниет» — Джалал-Абад, контакты: 0774855227;
- ОО «Активист» — город Разаков, ул. Додосьян (ориентир: 2 этаж здания автовокзала), контакты: 0772602767 (Кадамжайский район), 0552601100 (Баткенский район), 0777558758 (Лейлекский район).