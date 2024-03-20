Омбудсменка Джамиля Джаманбаева потребовала от Генпрокурора и руководства МВД принять меры по обеспечению защиты 13-летней девочки, которую почти год систематически насиловали девять мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Джаманбаева рассказала, что к ней обратилась мать пострадавшей девочки, которая рассказала, что против ее семьи устроили травлю и им угрожают родственники парней, насиловавших девочку.

«Со слов матери, в Сокулуке с апреля 2023 года ее 13-летнюю дочь систематически насиловали девять парней в возрасте 19-22 лет. Они угрозами и шантажом заставляли ее молчать. Девочка боялась рассказать родителям. За это время она три раза пыталась совершить суицид», — говорит омбудсменка.

По ее словам, сотрудники Сокулукского РОВД ничего не сделали, чтобы привлечь подозреваемых к ответственности.

Как выяснилось, в апреле прошлого года 20-летний парень обманом посадил 13-летнюю девочку в машину, вывез за город и изнасиловал, а затем заставил угрозами молчать о случившемся.

«После этого в жизни моей дочери начался настоящий ад. Ее сторожили какие-то парни возле школы или дома, угрожали, заставляли садиться к ним в машину. Шантажировали, что расскажут родителям, и насиловали ее. Ее передавали из рук в руки девять парней. Они угрозами и шантажом систематически на протяжении года насиловали мою дочь, заставляли ее молчать об этом», — рассказала мать девочки.

Как сообщает ведомство, психологическое состояние пострадавшей девочки тяжелое, ей потребовалась помощь специалистов. Она находится в больнице.

Акыйкатчы готовит официальные письма в госорганы, чтобы те незамедлительно приняли меры для обеспечения защиты прав и безопасности девочки. Родителям девочки предоставили бесплатного адвоката.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия: