Министерство культуры разослало СМИ письмо с «рекомендациями» о том, как им стоит работать. Письмо от 15 февраля подписано замминистра культуры Чынгызом Эсенгул уулу.

В письме журналистов просят:

не распространять «недостоверную информацию, которая может обострить ситуацию в обществе и вызвать ненависть, дискриминацию и раскол»;

«соблюдать принцип политической нейтральности при освещении новостей внешней политики, учитывая при этом позицию республики на мировой арене»;

«избегать выпуска публикаций, затрагивающих внутренние политические процессы соседних государств, поскольку это может нарушить принципы добрососедства и отрицательно сказаться на двусторонних отношениях».

Также в письме Минкульта говорится, что Конституция Кыргызстана дает каждому право свободно искать, получать, хранить, использовать и распространять информацию. Но «за нарушение распространения информации, не подлежащей распространению среди населения, законодательством Кыргызстана предусмотрена соответствующая ответственность».

Агентство 24.kg пишет, что Чынгыз Эсенгул уулу, именем которого и подписано письмо, отказался комментировать это сообщение. Также издание напоминает, что Конституция Кыргызстана не допускает цензуру.

Ранее Минкульт на основе закона о «фейках» блокировало сайты «Клоопа» на кыргызском и русском языках. Поводом для блокировки сайта стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».





