Генеральная прокуратура возбудила 77 уголовных дел в отношении бишкекских милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

В Генпрокуратуре сообщили, что дела возбуждены по таким статьям УК:

«Злоупотребление должностным положением»;

–«Служебный подлог»;

«Незаконное освобождение от уголовной ответственности»;

«Фальсификация доказательств».

В частности, сообщают в Генпрокуратуре, подозреваемые бишкекские милиционеры «в целях искусственного улучшения показателей […] во вверенном регионе, злоупотребляя своим должностным положением, подделывали подписи потерпевших и путем фальсификации доказательств по уголовным делам […] прекращали производства по ним, кроме того заведомо незаконно привлекали невиновных лиц к уголовной ответственности».

Чаще всего, по информации надзорного органа, милиционеры подделывали заявления о примирении со стороны потерпевших по уголовным делам, фальсифицировали их показания, и незаконно прекращали уголовное производство.

Расследовать дела милиционеров будут Военная прокуратура и ГКНБ.

При этом не говорится, в каких именно столичных подразделениях МВД были выявлены злоупотребления.