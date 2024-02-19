На внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза (КФС) новым президентом КФС избрали Камчыбека Ташиева. Он был единственным кандидатом на пост и делегаты конгресса проголосовали за него единогласно. Выборы состоялись 19 февраля в здания отеля Novotel.

На пост президента КФС Ташиева выдвинул футбольный клуб «Талант».

Выступая перед делегатами конгресса, Ташиев сказал, что футбол не только самый популярный вид спорта, но и показатель имиджа страны. Он также заявил, что президент Садыр Жапаров, ввиду последних событий решил оказать поддержку кыргызскому футболу.

«Сегодня отечественный футбол находится на важном этапе развития. […] До этого футболу не уделялось должного внимания, но с этого года на футбол будет выделяться достаточно денег. […] Во всех регионах страны будут усилены работы по укреплению материально-технической базы, строительству и ремонту футбольных стадионов и тренировочных центров. Моя главная задача, как президента футбольной организации — создать необходимые условия для нашей деятельности», — отметил он.



Срок полномочий Ташиева на посту президента КФС будет действовать до апреля 2026 года. Сейчас он также является председателем ГКНБ, а также замглавы Кабмина.

Возглавить футбольный союз ранее Ташиеву предложил президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, если во главе КФС не будет человека, осуществляющего жесткий контроль, то добиться результатов будет сложно.

Предыдущий президент КФС Медербек Сыдыков ушёл в отставку после неудачного выступления национальной сборной на Кубке Азии-2023 — «Ак Шумкар» не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место с одним очком.

Ташиев как и президент Садыр Жапаров увлекаются футболом. Оба не раз принимали участие в турнире «Мурас» по футзалу, а также ходили на матчи национальной сборной.