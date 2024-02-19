Несколько депутатов Жогорку Кенеша заявили, что не имеют связи с объявленным в розыск экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Такие заявления сделали депутаты Надира Нарматова, Айбек Осмонов и Шайлообек Атазов.

Ранее на телеканале Region TV, который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, вышло несколько видеоматериалов, в которых некие эксперты утверждали, что связанные с Матраимовым депутаты должны сдать свои мандаты.

«Какое я имею отношение к нему? Даже если у меня нет с ним хороших отношений и совместного бизнеса, все равно будут продолжать «лепить» ко мне? […] Разве будет избранный народом депутат просто так сдавать свой мандат?» — вопрошает Надира Нарматова.

Депутат Айбек Осмонов сказал, что он с Матраимовым родом из одного района и поэтому знаком с ним.

«Не знаю, на чем основывался Region. На открытие здания муфтията я пошел по приглашению представителя муфтия в ЖК и Искендера Матраимова. Нам показали места для депутатов. Туда же сел и Матраимов. Возможно, из-за этого говорят, что мы с ним связаны», — говорит он.

Нардеп Шайлообек Атазов возмутился требованиями о сдаче мандата. «Эксперты пусть не решают наши судьбы. Кто они такие? Мандат нам дал народ, пусть он и отбирает», — сказал он.

26 января экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова объявили в розыск по обвинению в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Бишкеке и Оше конфисковано имущество Матраимова стоимостью $80 млн. Вскоре в ГКНБ сообщили, что государству передано имущество на сумму более $34,8 млн. По данным СМИ, арестован дом Матраимова в Оше и еще 26 объектов недвижимости, в том числе мечеть «Исмаил Ата».

Также в стране, по заявлениям главы ГКНБ, идет «чистка госорганов» от кадров Матраимова.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.