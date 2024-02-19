Житель российского Сургута, уроженец Кыргызстана Бакыт Карыпбаев рассказал, что его избили и пытали полицейские после задержания на акции в память об оппозиционере Алексее Навальном. Об этом пишут﻿ ОВД-Инфо и «Сибирь.Реалии».

По словам Карыпбаева, полицейские заставили его лечь на пол и ответить, зачем он принёс цветы к городскому памятнику. Мужчина рассказал, что к его голове приставляли пистолет, били ладонью и оскорбляли «по национальному признаку».

«Тот, что меня бил, постоянно говорил, что я фашист, потому что поддерживаю фашиста Навального, другой меня называл полупокером, пидарасом, проституткой и т.д. […] В целом, говорили чтоб я валил на родину на ослах ездить, я проститутка, потому что пользовался бесплатным образованием»,

— рассказал Карыпбаев.

После пяти часов в полиции его отпустили без составления протокола, силовики сфотографировали его и сняли отпечатки пальцев. У мужчины зафиксированы ушиб мягких тканей головы, поясницы и левого бедра.

Акции в память об оппозиционере Алексее Навальном, погибшем в колонии при неясных обстоятельствах, проходят во многих городах России. Силовики задержали на них уже более 300 человек.