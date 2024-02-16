В Кара-Сууйском районе Ошской области арестовали 26 объектов недвижимости, принадлежащих объявленному в розыск экс-таможеннику Райымбеку Матраимову. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на начальника районного регистрационной службы Мухамедали Мамашева.

По его словам, среди арестованного имущества Матраимова – мечеть «Исмаил ата» и чайхану «Исмаил ата».

«26 объектов недвижимости, зарегистрированных нашей службой в Кара-Суйском районе письмом № 487 от 19 января 2024 года, находятся под арестом. Среди них были изъяты дома и земли, приобретенные у государства», – сказал Мамашев.

Журналисты «Клоопа» съездили к мечети «Исмаил ата» и одноименной чайхане и выяснили, что они открыты и продолжают работать.

В ГКНБ эту информацию пока не комментировали.

14 февраля сотрудники ГКНБ опечатали дом Матраимова в Оше. Сейчас местонахождение экс-таможенника неизвестно. В конце прошлого года СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Матраимов покинул страну и вылетел в Дубай.

26 января его объявили в розыск по обвинению в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».



Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Бишкеке и Оше конфисковано имущество Матраимова стоимостью $80 млн. Вскоре в ГКНБ сообщили, что государству передано имущество на сумму более $34,8 млн. Ташиев отмечал, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану».

Также в стране, по заявлениям главы ГКНБ, идет «чистка госорганов» от кадров Матраимова.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.