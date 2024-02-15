Глава государства Садыр Жапаров сообщил, что первым зарегистрировал свое имущество по закону о добровольной легализации активов. Об этом он написал 15 февраля на своей странице в фейсбуке.

Президент рассказал о принадлежащем ему здании, расположенном по улице Ибраимова в Бишкеке, которое строилось с 2005 по 2010 год. По его словам, изначально это здание использовалось как штаб партии «Ата-Журт», а потом, когда он находился в оппозиции и его преследовали, здание не работало в полной мере, но налоги за объект платили исправно.

«В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество», — отметил Жапаров.



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Президент сообщил, что стоимость узаконенного имущества составляет около $20 млн.



«За легализацию я заплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки», — написал он.

Президент призвал «обеспеченных граждан» последовать его примеру и легализовать свои активы, которые находятся за рубежом, так как на основании этого закона «государство гарантирует 100% сохранность капитала».

«Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.

Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов», — отметил Жапаров.

Президент напомнил, что воспользоваться этой возможностью можно до 1 июля 2024 года, затем закон потеряет свои силу.

Законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента в марте 2022 года. В мае 2023 года документ был принят Жогорку Кенешем.

Законом предлагается дать возможность кыргызстанцам задекларировать активы, которые по каким-либо причинам не были задокументированы ранее. Речь идет даже об активах, полученных незаконным или преступным путем, за исключением добытых при совершении преступлений против личности и частной собственности. Для этого надо подать специальную декларацию.

При этом никто не будет обязан раскрывать источник происхождения этих активов. Новая специальная декларация будет служить подтверждением законности их происхождения.



Кроме того, тем, кто легализует свои активы, предоставят особые льготы: они освобождаются от уплаты налоговых и таможенных сборов, взносов по социальному страхованию и других обязательных платежей, связанных с этими активами.