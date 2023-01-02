Генпрокурор Курманкул Зулушев в 2021 году заработал 1 млн 88 тысяч сомов. Об этом говорится в его налоговой декларации.

Согласно документу, Зулушев владеет легковым автомобилем Toyota, мебелью и техникой на 105 тысяч сомов, крупнорогатым скотом на 250 тысяч сомов и лошадьми на 3 млн 600 тысяч сомов.

В декларации Зулушева указано, что его близкие родственники в 2021 году заработали 300 тысяч сомов. Также они владеют земельным участком площадью 119 га и 213,7 га, а также участком сельхозназначения в 8,1 га.

В 2020 году Зулушев, согласно поданной декларации, заработал более 750 тысяч сомов. Недвижимости у тогдашнего депутата также не было.

В декларации 2020 года нынешнего генпрокурора была указана машина, мебель и оргтехника, крупный рогатый скот и лошади. У близких родственников Курманкула Зулушева доходы в 2020 году составили 250 тысяч сомов, а расходы — 4 миллиона 900 тысяч.

Кто такой Зулушев?

С 2000 года Курманкул Зулушев работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году его избрали заместителем председателя Бишкекского городского суда

В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, которого обвиняли в попытке захвата власти. Бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должностей за нарушение закона при рассмотрении дела.

Тогда Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» — Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в попытке насильственном захвате власти — Ташиев пытался перелезть через забор Белого дома во время митинга по золоторудному месторождению «Кумтор».

В 2015 году он участвовал в выборах от партии «Республика — Ата-Журт» и прошел в парламент.

В 2018 году он вместе с депутатом Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — депутаты считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Этот законопроект и стал основой для снятия неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента.

В октябре 2020 года тогдашний премьер-министр и и. о. президента Садыр Жапаров назначил Зулушева генпрокурором.