Парламент не успел принять поправки в Налоговый кодекс, продлевающие некоторые льготы и из-за этого начали действовать новые ставки и обязательства по уплате налогов. Об этом написал депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь с 1 января 2023 года согласно Налоговому кодексу вводятся новые нормы:

налог с продаж придется платить, даже при оплате в безналичной форме;

тем, кто работает по единому налогу и его оборот не превышает 8 млн сомов теперь нужно уплачивать налоги по ставке в размере 1% (эти ставки работают, если предприниматель вновь зарегистрирован или перешел с иного налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанные периоды или размер выручки не превышает 8 млн сомов за последние 12 месяцев, а также при обязательном использовании ККМ);

увеличивается акцизный налог для отдельных табачных изделий, а также увеличиваются налоги на доход с золотосодержащих сплавов;

те, кто в 2022 году делал расход по приобретению имущества свыше 300 тысяч сомов или те, кто получил доход от международных организаций, обязан будет заполнить налоговую декларацию;

отменяется нулевая ставка по НДС на поставку банковских терминалов.

«Пока огорчатся не надо, возможно что-то из указанного парламент отменит “задним” числом», — предположил депутат.

Поправки в налоговый кодекс в конце августа 2022 года инициировало Министерство экономики. Глава ведомства Данияр Амангельдиев отмечал, что законопроект направлен на создание благоприятного климата для бизнеса и сокращение доли теневой экономики.

20 декабря 2022 года в Жогорку Кенеше прошли парламентские обсуждения этих поправок в налоговой кодекс. 29 декабря депутаты приняли законопроект в первом чтении.