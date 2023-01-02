МВД России разыскивает шестерых наемных солдат, сбежавших из тренировочного центра Частной военной компании «Вагнер» в аннексированной Луганской области Украины. Об этом 30 декабря сообщило издание Donday.

По их данным, до прибытия в центр они были заключенными в России. Сбежавшие, предположительно, граждане Кыргызстана, Беларуси, России и Узбекистана.

Фото: Donday

По предварительной информации, наемники сбежали 21-22 декабря, их личности не разглашаются. Все шестеро вооружены и опасны, добавили в издании.

В мае 2022 года ГКНБ Кыргызстана напомнило, что лица принимавшие участие в боевых действиях на территории других стран будут привлечены к ответственности по статье «Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства либо прохождение подготовки к совершению террористического акта».

Что за ЧВК «Вагнер»?

Частная военная компания «Вагнер» или «Группа Вагнера» — неофициальное вооруженное формирование. В российских СМИ ее называют частной военной компанией, которую, по данным издания The Bell, негласно курировало Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.

Также СМИ писали, что ЧВК «Вагнер» владеет «повар» президента России Владимира Путина Евгений Пригожин. По данным СМИ, наемники ЧВК «Вагнер» участвовали в вооруженных конфликтах в украинском Донбассе в 2014 году, в Сирии, а также в африканских странах.

Журналисты «МедиаХаба» расследовали, что «Вагнер» приманивает граждан стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана на войну в Украине. По их данным, в соцсетях кыргызстанского сегмента появились объявления о наборе в частную охрану России.

Однако когда журналисты связались по номерам, указанным в объявлении, им сообщили, что не нанимают сотрудников в службу безопасности, но предложили другую работу «выполнять задачи в зоне проведения спецоперации в Украине».

За время полномасштабной войны в Украине там погибли семь кыргызских солдат, служивших в Вооруженных силах России. Пятеро из них получили российское гражданство.

Генеральная прокуратура Украины в июле 2020 года сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении трех граждан Кыргызстана, воевавших на стороне сепаратистов на Донбассе.

24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Власти России не назвали это вооруженным наступлением, а назвали спецоперацией, направленной на «демилитаризацию» и «денацификацию».

Автор: Бакай Алмаз