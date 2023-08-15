Госкомитет нацбезопасности 15 августа подтвердил, что их сотрудники задержали кыргызстанца, который воевал в рядах ЧВК Вагнера в российском вторжении в Украину, которое началось в феврале прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ГКНБ, задержанный 22 февраля 2022 года выехал в России на заработки, где его арестовали и он отбывал наказание в одной из российских колоний.

Во время войны России против Украины мужчину завербовали в ЧВК Вагнер* и он на контрактной основе примкнул в ряды военных групп, «выполнявшие боевые задачи на территории Украины».



*Информация о том, что выходцев из Центральной Азии, отбывающих наказания в российских тюрьмах, вербуют в ЧВК Вагнера, стала появляться с начала этого года. По данным СМИ, как минимум 17 погибших в Украине кыргызстанцев завербовали через ЧВК Вагнера.

Мужчину задержали 1 августа и его дело передали в суд. В ГКНБ напомнили, что участие граждан Кыргызстана в войне на территории других стран наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее о задержании кыргызстанца сообщили журналисты «Азаттыка». По их данным, задержанным оказался 27-летний житель Нарына.

По словам супруги задержанного, мужчина отправился в Россию на заработки в 2020 году, но через год его задержали с наркотиками и осудили на 10 лет. В конце 2022 года его в тюрьме завербовали в ряды ЧВК Вагнера и он отправился в Украину.

Это уже второй официально подтвержденный факт того, что кыргызстанец воевал на российской стороне в полномасштабном вторжении в Украину и был задержан на родине за наемничество.



В январе 2023 года ГКНБ задержал 31-летнего Аскара Кубанычбек уулу. По версии спецслужбы, он, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях».

В итоге Первомайский райсуд Бишкека признал его виновным в наемничестве и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Уже будучи осужденным с мужчиной связались российские журналисты с телеканала RT. В интервью он попросил помощи у российских властей, а также гражданство России. Официальная представительница МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что ее ведомство прорабатывает вопрос о выдаче гражданства Аскару Кубанычбек уулу.

24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Они продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.

По данным ООН, на 14 августа из-за войны в Украине погибли как минимум 9 444 мирных жителей. Ещё почти 17 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.