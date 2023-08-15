ГКНБ в начале августа задержало 27-летнего жителя Нарына, который воевал в рядах ЧВК Вагнера во вторжении России в Украину. Об этом пишет издание «Азаттык» со ссылкой на супругу и знакомых задержанного. По их данным, в отношении кыргызстанца возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество».



По словам супруги задержанного, мужчина отправился в Россию на заработки в 2020 году, но через год его задержали с наркотиками и осудили на 10 лет. В конце 2022 года его в тюрьме завербовали в ряды ЧВК Вагнера* и он отправился в Украину.

*Информация о том, что выходцев из Центральной Азии, отбывающих наказания в российских тюрьмах, вербуют в ЧВК Вагнера, стала появляться с начала этого года. По данным СМИ, как минимум 17 погибших в Украине кыргызстанцев завербовали через ЧВК Вагнера.

В июле этого года задержанный вернулся на родину и провел түлөө (обряд жертвоприношения) для получения благословения, а также купил машину.

По словам его супруги, утром 1 августа к ним пришли люди, которые представились сотрудниками ГКНБ и увезли ее мужа.

«Супруга [в России] задержали из-за “клеветы” и осудили. Он всегда говорил, что российские тюрьмы очень плохие. После от безысходности присоединился к “Вагнеру” и уехал в Украину. Супруг остался между жизнью и смертью. В начале июля его контракт с “Вагнером” истек и когда он смог наконец-то вернуться на родину, случается такое», — рассказала она.

По ее словам, после возвращения мужа они купили машину, чтобы он смог работать таксистом, но после задержания ГКНБ наложило арест на авто.



«Мой муж думал, что “вот, вернулся на родину целым и невредимым, буду работать таксистом и обеспечивать семью”. Когда он был в России нам было очень тяжело. Свекр — инвалид второй группы и ветеран Чернобыля. После задержания мужа в Кыргызстане, состояние здоровья свекра ухудшилось», — говорит женщина.



У неё с задержанным двое детей — 4 и 6 лет. Родные мужчины обратились в Нарынский областной суд с просьбой отпустить задержанного под домашний арест. В пресс-службе областного суда сообщили, что заседание по этому вопросу назначено на 28 августа.



ГКНБ не комментировал информацию о задержании кыргызстанца, который воевал в рядах ЧВК Вагнер.



Это уже второй кыргызстанец, которые воевал на российской стороне в полномасштабном вторжении в Украину и был задержан на родине за наемничество.



В январе 2023 года ГКНБ задержал 31-летнего Аскара Кубанычбек уулу. По версии спецслужбы, он, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях».

В итоге Первомайский райсуд Бишкека признал Кубанычбек уулу виновным в наемничестве и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Уже будучи осужденным с мужчиной связались российские журналисты с телеканала RT. В интервью журналистам он попросил помощи у российских властей, а также гражданство России. Официальная представительница МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что ее ведомство прорабатывает вопрос о выдаче гражданства Аскару Кубанычбек уулу.

24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Они продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.

По данным ООН, на 14 августа из-за войны в Украине погибли как минимум 9 444 мирных жителей. Ещё почти 17 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.

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