Глава Минтранса Тилек Текебаев раскритиковал подрядчиков из компании «Арек Строй», строящих автодорогу Балыкчы — Барскоон на южном берегу Иссык-Куля, из-за медленного строительства. Видео об этом министр 15 августа опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Пока не будет требований, работа не может быть выполнена!» — подписал он публикацию.

По словам Текебаева, он без предупреждения выехал на осмотр строящейся трассы в семь утра. На встречу с министром прибыли два подрядчика.



На видео министр возмутился тем, что «работа не идет и один только человек ходит». Также он высказал критику насчет позднего начала рабочего дня и спросил у подрядчиков, почему рабочие не начинают рабочий день в семь часов утра. Те, в ответ сказали, что виноваты рабочие, которые поздно начинают рабочий день.

«Сами высыпаетесь и приходите к 9-11, конечно [рабочие] будут так поступать. Выходите [на работу], в шесть утра выходите! Спите тут, никого нет на дороге! Из-за этого потом недовольны люди. Куда вы смотрели, когда весь асфальт сдирали? Надо было по частям, по 5-10 км убирать, рассчитав силы. Сняли все и теперь ходите в пыли», — возмутился Текебаев.

Реконструкцию дороги участка Балыкчы – Барскоон начали в августе 2021 года по поручению президента Садыра Жапарова. Дорогу ремонтируют за счет средств «Кыргызалтына». Генподрядчиком выступает кыргызская компания — Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. Компания «Арек Строй» строит участок дороги с 71 по 141,6 км.