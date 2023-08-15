В России может произойти отток трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова.

По прогнозам Исмаилова, согласно данным опроса среди представителей узбекской диаспоры, 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара. Еще 25% опрошенных сообщили, что не планируют этого делать и 25% не определились с ответом. Всего диаспора опросила 22 800 человек.

Глава диаспоры отметил, что из-за роста курса доллара заработки мигрантов в России снижаются и становятся такими же, как на родине. Исмаилов предполагает, что отток рабочих в первую очередь вероятен в ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке и сельском хозяйстве.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertizа, в 2022 году в Россию приехало 3,47 млн граждан из стран Центральной Азии. В службе также отметили, что «более 90% прироста иностранной рабочей силы пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан».

«Наиболее значительно в 2022 году вырос приток трудовых мигрантов из Узбекистана — на 377,7 тысяч человек, или на 35,1%. На сопоставимую величину увеличилось и число приезжих работников из Таджикистана (+336,7 тысяч человек, или +51,8%). Также заметно подросло количество прибывших рабочих из Кыргызстана (+84,6 тысяч человек, или +17,7%)», — говорится в отчете службы.

В интервью изданию эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов предположил, что отток рабочих мигрантов из России из-за ослабления рубля не превысит долю в 10% от текущего числа работающих иностранных граждан.

Заметное ослабления рубля к доллару произошло 14 августа, когда один доллар превысил по курсу 100 рублей. По данным издания «Интерфакс», доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Однако 15 августа один доллар стоил уже 95 рублей.