В Караколе милиция задержала 59-летнего мужчину подозреваемого в убийстве 67-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, сообщение о том, что в одном из домов Каракола нашли труп женщины с ножевыми ранениями поступило в ОВД города 13 августа.

«Сотрудники милиции произвели осмотр места преступления и обнаружили на женщине вонзенный кухонный нож», — сообщили в УВД.

Факт зарегистрировали по статье «Убийство» и назначили экспертизу. Во время розыска милиция задержала 59-летнего подозреваемого жителя Ак-Суйского района, который на предварительном допросе полностью признал свою вину.