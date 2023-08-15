Родственники несовершеннолетнего Эльдияра Бактияра уулу, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области, говорят о его невиновности и ночуют у Дома правительства в Бишкеке. Об этом «Клоопу» 15 августа сообщил журналист Рысбай Мажитов.

По словам Мажитова, для встречи с президентом Садыром Жапаровым в Бишкек приехали родители, две тети и трехлетний брат обвиняемого. Они говорят, что не уедут и будут ночевать у Дома правительства пока не встретятся с главой государства.

«Их приняли соответствующие руководители приемной Кабмина, но не смогли ответить должным образом. [Родственники] говорят, что не уедут, пока президент сам лично не примет их. Маленький мальчик — родной брат Бактияра уулу, так как в Баткене было некому за ним присмотреть, родители привезли его с собой в столицу. Чтобы ребенок и тетя не замерзли ночью, незнакомые люди увезли их, а утром они обратно приехали», — рассказал журналист.

Мажитов также сообщил, что в ночь на 15 августа их попытались прогнать сотрудники милиции.

Уголовное дело несовершеннолетнего Эльдияра Бактияра уулу, который был осужден на 10 лет по обвинению в статьях «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Кража человека» рассмотрит областной суд 18 августа.

Убийство 14-летней девочки в Кадамжае

4 сентября 2022 года в УВД Кадамжайского района поступила информация о том, что на трассе Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки.

В УВД Баткенской области тогда сообщили, что руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой. Генпрокурор Курманкул Зулушев тогда заявлял, что задержанные также обвиняются в изнасиловании убитой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судмедэкспертизу. На дело об убийстве 14-летней девочки отреагировал президент Садыр Жапаров и взял его под личный контроль. Он отметил, что «преступники должны понести очень суровое наказание». А Зулушев пообещал, что правоохранительные органы справедливо расследуют дело.

5 сентября по подозрению в убийстве девочки задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 годов рождения. Позже был задержан четвертый подозреваемый — несовершеннолетний школьник.

В ночь на 4 декабря в следственном изоляторе Оша №5 двое подозреваемых совершили самоубийство. Родственники погибших не верили, что мужчины повесились в двух отдельных камерах СИЗО одновременно.

Они считали, что на обвиняемых оказали давление в изоляторе. Тогда родные погибших заявили, что в этом инциденте есть вина президента.

Позже по факту халатности, допущенной сотрудниками СИЗО-5 Оша, прокуратура возбудила уголовное дело. Но судебно-медицинская экспертиза выявила, что отметины на теле погибших были несвежие.

Мать убитой Жумагуль Нурбаева 20 июня рассказала «Клоопу», что в судебно-медицинской экспертизе были найдены мужские биоматериалы всех подозреваемых в убийстве ее дочери.

Еще один подозреваемый в убийстве девочки 28 февраля 2023 года по решению Кадамжайского районного суда был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а 4 июля Баткенский областной суд оставил это решение в силе.

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Автор: Бакай Алмаз