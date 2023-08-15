Бишкекская пассажирская транспортная компания и троллейбусное управление ищет 1500 водителей категории D для вождения автобусов и троллейбусов. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе управления.

В объявлении говорится, что водители должны быть в возрасте от 21 до 60 лет. В муниципалитете обещают зарплату в 50 тысяч сомов.

«Для водителей с категорией ВС предусмотрено бесплатное обучение и практика до категории D, после окончания курса мы гарантируем официальное трудоустройство и достойную заработную плату», — отмечается в объявлении.

Забастовка водителей троллейбусов

Ранее в мэрии Бишкека объявили, что с 20 августа оплата в муниципальном транспорте будет только безналичной.

Вскоре после этого около 100 водителей троллейбусов в Бишкеке написали заявления об увольнении, а на следующий день около 70 водителей не вышли на работу и устроили забастовку возле Бишкекского троллейбусного управления. Они потребовали у городских властей повышения зарплаты до 60-70 тысяч сомов.

По их словам, сейчас они получают зарплату от 20 до 28 тысяч сомов. Они уверены, что после перехода на безналичную оплату они будут получать меньше 50 тысяч.

Глава БТУ в ответ пригрозил бастующим водителям увольнением и заявил, что вместо них наберут новых сотрудников, если протесты продолжатся. 12 августа водители троллейбусов вышли на линии.

Кроме того, до конца года ожидается прибытие 500 автобусов, закупленных из Китая. Еще 500 прибудет в 2024 году.