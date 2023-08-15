Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 15 августа прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Арипов прибыл в Международный аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчы, и его там встретил замглавы Кабмина Бакыт Торобаев.

Узбекский премьер-министр примет участие в 10-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном. Заседание пройдет 16 августа в Чолпон-Ате. При этом, что будет обсуждаться на заседании в Кабмине не сообщили.