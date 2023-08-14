В Бишкек прибыли 25 новых автобусов. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Это первая партия из 1000 новых автобусов, которые Кыргызстан закупил у Китая. Ожидается, что партия в 500 автобусов поэтапно прибудет в столицу в течение этого года, а следующая в 2024 году.

Для подготовки к новому транспорту мэрия продала 300 старых автобусов в июле. Также были назначены ремонтные работы на Бишкекском автотранспортном предприятии.

Решение приобрести новую партию автобусов принял президент во время своего визита в Китай непосредственно на завод по производству автобусов Zhongtong. Мэрия уже приобретала 120 автобусов у этой компании, что обернулось скандалом в 2022 году.

Невыгодный контракт с китайской компанией

В августе 2022 года мэрия Бишкека заключила договор о поставке 120 автобусов с газовым двигателем на сумму в почти $11 млн. Эти 120 автобусов прибыли в Бишкек в январе 2023 года и уже начали движение.

В октябре 2022 года,во время проверки бишкекского автотранспортного муниципального предприятия (МП «БАМП»), прокуратура Бишкека обнаружила, что цена автобусов была завышена на сумму 154,8 млн сомов. По данным надзорного органа, «БАМП» заключило невыгодный Кыргызстану договор на закупку 120 пассажирских автобусов у китайской компании Zhongtong bus Holding Co., LTD.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта».

Однако, на пресс-конференции начальник департамента транспорта столичной мэрии Максат Нусувалиев заявил, что при покупке автобусов власти наоборот сэкономили около 300 млн сомов. По его словам, мэрия выбрала самый дешевый вариант, что позволило приобрести большее количество автобусов.

Авторка: Акылай Курманова





