С начала 2023 года в Бишкеке и Чуйской области умерло два ребенка в возрасте трех лет и одного года из-за осложнений от кори. Об этом 14 августа сообщили «Клоопу» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что они не получали профилактических прививок — их родители отказывались по религиозным убеждениям. Профилактическая вакцинация против кори в Кыргызстане проводится детям в возрасте 1 года (12 месяцев), а ревакцинация проводится в возрасте 6 лет.

Также в министерстве рассказали, что некоторые родители отказываются от того, чтобы привить их новорожденных детей от вирусного гепатита и туберкулеза.

«Сложившаяся ситуация ведет к накоплению восприимчивого контингента, снижению популяционного (коллективного) иммунитета и созданию условий для циркуляции опасных вакциноуправляемых инфекций», — предупредили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что отсутствие профилактических прививок у граждан влечет за собой:

временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения в случае вспышки инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

отказ в приеме на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Ранее в Минздраве сообщали о том, что в Кыргызстане увеличились случаи заболевания корью и краснухой. По их данным, с начала 2023 года по республике выявлены 1704 случаев кори. При том, что в 2020 году было зарегистрировано 733 случая, в 2021 году — 3, а в 2022 году всего один случай заболевания корью.

В Минздраве отмечали, что снижение охвата профилактическими прививками во время пандемии COVID-19 сыграло ключевую роль в увеличении заболевания корью и краснухой в Кыргызстане.

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