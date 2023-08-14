Кыргызстанские спортсмены на II Играх стран СНГ, проходящих в Беларуси, завоевали 27 медалей и в командном зачете заняли седьмое место. Информацию об этом 14 августа опубликовали на сайте турнира.

Состязания проходили с 4-13 августа. В нем приняли участие более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Из Кыргызстана на турнир отправились более 200 спортсменов, которые соревновались в 17 видах спорта.

Греко-римская и вольная борьба

Состязания II игр СНГ начались с греко-римской борьбы. В весовой категории до 55 кг серебряной медали удостоился спортсмен Улан Муратбек уулу.

Бронзовые медали завоевали спортсмены Нурмухаммед Абдуллаев (60 кг), Баяман Каримов (63 кг), Самат Аманат уулу (67 кг), Адильхан Нурланбеков (72 кг) и Ырыскелди Максатбек уулу (77 кг).

В соревнованиях по вольной борьбе бронзовые медали завоевали два кыргызстанских спортсмена. Мухаммад Расул Салиев (57 кг) со счетом 13:2 одержал победу над армянским борцом, Абдумалик Карачов (61 кг) со счетом 10:0 выиграл туркменского спортсмена.

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Женская борьба

Последний день II Игр стран СНГ завершился состязаниями по женской борьбе. Спортсменки из Кыргызстана завоевали три медали. Первое золото Кыргызстану принесла Нурзат Нуртаева (82 кг). Дильназ Сазанова (62 кг) завоевала серебро, а Бермет Нуридин кызы (59 кг) выиграла бронзу.

Медаль Нуртаевой стала единственной золотой наградой, выигранной Кыргызстаном на II Играх СНГ.

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Тяжелая атлетика

Бронзовую медаль по тяжелой атлетике завоевал спортсмен Муратбек Ишенбек уулу. Он соревновался в весовой категории до 67 килограммов.

Бокс

Сборная Кыргызстана по боксу завоевала три серебряных и одну бронзовую медали. Зафарбек Камилов (48 кг), Алмаз Орозбеков (60 кг) и Мухаммадазиз Закиров (80 кг) удостоились серебряной медали, бронзу завоевал Эмир Кылычбеков (57 кг).

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Тайбокс

Члены молодёжной сборной страны по тайскому боксу принесли Кыргызстану пять бронзовых наград. Третье место заняли спортсмены Алмагуль Жоробекова (61 кг), Женишбек Парпы уулу (51 кг), Раатбек Нурмаматов (54 кг), Адилет Календеров (57 кг) и Руслан Данияр.

Мини-футбол

Сборная Кыргызстана по мини-футболу в первом матче проиграла сборной России, а затем обыграла команду из Азербайджана со счетом 5:2. В полуфинале она сыграла вничью 1:1 с командой Беларуси, а в финале со счетом 7:2 обыграла Узбекистан и заняла 2-е место.

Самбо

Спортсмены Кайрат Жусуп уулу (58 кг) и Жамалбек Асылбек уулу (88 кг) были награждены серебряными медалями. А среди девушек бронзу завоевали Динара Камчыбекова (72 кг) и Акак Усон кызы (54 кг).

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Каратэ-до

Член национальной сборной по каратэ-до Екатерина Руненко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.

Автор: Рустам Турсунбеков.