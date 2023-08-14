В ГКНБ заявили, что в деле Салкынай Алимбаевой, жены оппозиционного политика Равшана Джеенбекова, нет политической подоплеки. С таким заявлением Госкомитет выступил, комментируя «предположения отдельных пользователей соцсетей, распространяющих недостоверные сведения о якобы имеющейся политической подоплеке этого дела».



«Следует отметить, что Равшан Джеенбеков не имеет никакого отношения к проводимому расследованию, которое проводится в строгом соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства», — отметили в Госкомитете.

В спецслужбе также добавили, что изменение меры пресечения в отношении Алимбаевой также свидетельствует об отсутствии политической подоплеки — ее освободили из-под стражи по состоянию здоровья 29 июля 2023 года.

Также в ГКНБ назвали информацию о политизированности дела Алимбаевой «абсурдными распространяемыми в интернете слухами» и сообщили, что расследование по этому делу находится на завершающем этапе.

Ранее стало известно, что суд перевел супругу оппозиционного политика Равшана Джеенбекова Салкынай Алимбаеву под домашний арест до 24 сентября. В суде рассказали, что такое решение приняли, поскольку материальный ущерб был полностью возмещен.

До этого Джеенбеков обращался к президенту Садыру Жапарову и призывал его прекратить преследование его близких. Позже свекровь Джеенбекова также обращалась к Жапарову с просьбой освободить ее дочь и зятя.

Дело Алимбаевой

О задержании Салкынай Алимбаевой стало известно вечером 25 мая. По словам правозащитницы Азизы Абдирасуловой, Алимбаеву задержали после восьмичасового допроса и водворили в СИЗО ГКНБ.

Алимбаевой предъявили обвинение по статье «Коррупция». По версии следствия, Алимбаева, заверив представителей частного бизнеса о наличии связей в госорганах, получила от них $500 тысяч за победу в торгах на аренду недвижимости.

Следствие считает, что с помощью связей в госпредприятии «Инфосистемс» при Минфине Алимбаева якобы смогла обеспечить представителям частного бизнеса право на аренду двух дорогостоящих участков в Бишкеке, незаконно заблокировав других участников торгов в системе «Электронная торговая площадка».

В ГКНБ сообщили, что по этому делу вместе с Алимбаевой к уголовной ответственности привлечены работники «Инфосистемс» и отдельные граждане, причастные к преступлению.



В Госкомитете отмечали, что причиненный ущерб по этому делу полностью возмещен путем возврата государству указанных земельных участков. Их стоимость, согласно заключению экспертизы, составила свыше 1,4 млрд сомов.

Муж Алимбаевой Равшан Джеенбеков, оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу, все еще находится в СИЗО-1 Бишкека. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Также он проходит фигурантом дела по «Кой-Ташским событиям».

