Президент Садыр Жапаров 14 августа подписал так называемый закон «о защите детей от вредной информации». Им вводится ответственность «за распространение информации, вредящей детям».

Законом вносятся поправки в Кодекс о правонарушениях и законы «о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике» и «о СМИ».

«Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков», — отметили в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, в Кыргызстане запрещено распространять в СМИ, в интернете и по телевизору информацию, которая:

побуждает детей к самоубийству или другим действиям, представляет угрозу их жизни и здоровью;

способна вызвать у детей желание употребить наркотики, психотропные вещества, табачные изделия, алкоголь, пиво, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством;

оправдывает насилие или жестокость, побуждает на насилие к людям или животным;

отрицает семейные ценности, пропагандирует «нетрадиционные сексуальные отношения» и формирует неуважение к родителям или другим членам семьи;

оправдывает противоправное поведение;

содержит нецензурную брань;

содержит информацию порнографического характера.

Как отметили в пресс-службе президента, согласно Конституции «дети – это важнейшая ценность Кыргызстана» и государство создает условия, «способствующие разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, их гражданско-патриотическому воспитанию».

Закон «о защите детей от вредной информации» инициировала депутатка Джамиля Исаева. В нем прописано введение штрафов «за распространение информации, вредящей детям» на сумму в 2 тысячи сомов для физических и 10 тысяч — для юридических лиц. В случае, если «вредная» для детей информация опубликована в СМИ или интернете, штраф вырастает до 25 тысяч сомов.

Этот закон парламент принял 22 июня сразу во втором и третьем чтениях. Однако инициативу раскритиковали правозащитники, отмечая, что закон приняли поспешно. Юристы «Института Медиа Полиси» заявили, что это еще один «рычаг в установлении цензуры и ограничения граждан в доступе к информации». По их мнению, «заявленная инициаторами цель создания безопасной информационной среды для детей — лишь популизм и имитация бурной деятельности», а истинная цель закона ввести цензуру для взрослых.

Политолог Медет Тюлегенов в разговоре с «Клоопом» говорил, что в Кыргызстане идет процесс заимствования российских законов. Не стал исключением и закон «о защите детей от вредной информации». «Клооп» ранее писал, что текст законопроекта Исаевой в некоторых местах списан с российского закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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