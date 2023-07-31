Первомайский районный суд перевел супругу оппозиционного политика Равшана Джеенбекова Салкынай Алимбаеву под домашний арест до окончания следствия 24 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение суд принял по ходатайству следователя 29 июля.

«Согласно представленным суду материалам, в ходе следствия причинённый материальный ущерб был полностью возмещен», — сообщили в суде.

В суде не уточнили сумму внесенной Алимбаевой компенсации. Однако ранее в пресс-службе ГКНБ сообщали о «возвращении государству дорогостоящих земельных участков, незаконно переданных в аренду частным лицам».

По версии следствия, Алимбаева, заверив представителей частного бизнеса о наличии связей в госорганах, получила от них $500 тысяч за победу в торгах на аренду недвижимости.

В ГКНБ сообщили, что с помощью связей в госпредприятии «Инфосистемс» при Минфине Алимбаева якобы смогла обеспечить представителям частного бизнеса право на аренду двух дорогостоящих участков в Бишкеке, незаконно заблокировав других участников торгов в системе «Электронная торговая площадка».

В ГКНБ добавили, что по этому делу вместе с Алимбаевой к уголовной ответственности привлечены работники «Инфосистемс» и отдельные граждане, причастные к преступлению.

Эксперты заключили, что причиненный ущерб был полностью возмещен путем возврата указанных земельных участков в распоряжение государства. Согласно оценочной экспертизе, стоимость земли составляет 1,4 млрд сомов.

Задержание Алимбаевой

О задержании Салкынай Алимбаевой стало известно вечером 25 мая. По словам правозащитницы Азизы Абдирасуловой, Алимбаеву задержали после восьмичасового допроса и водворили в СИЗО ГКНБ. Затем Первомайский райсуд Бишкека заключил ее под стражу до 24 июля.

Алимбаевой предъявили обвинение по статье «Коррупция». Позже адвокат Разак Ашимбаев заявлял, что Алимбаеву подозревают в «причастности к продаже муниципального земельного участка».

Муж Алимбаевой Равшан Джеенбеков, оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу, все еще находится в СИЗО-1 Бишкека. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, также он проходит фигурантом дела по «Кой-Ташским событиям».