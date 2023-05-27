Первомайский райсуд Бишкека заключили под стражу на два месяца супругу оппозиционного политика Равшана Джеенбекова — Салкынай Алимбаеву.



Суд удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ, который просил водворить Алимбаеву в СИЗО ГКНБ до 24 июля. Как передает издание 24.kg, судья принял такое решение в связи с тем, что обвинение, предъявляемое Алимбаевой, тяжкое.



Выходя из зала суда, супруга оппозиционера сказала, что «невиновна».



Адвокат Алимбаевой Разак Ашимбаев сообщил, что они будут обжаловать решение райсуда в Бишкекском горсуде.

О задержании Салкынай Алимбаевой стало известно вечером 25 мая. По словам правозащитницы Азизы Абдирасуловой, ее задержали после восьмичасового допроса водворили в СИЗО ГКНБ.

Сын Равшана Джеенбекова Азат Равшан рассказал, что ГКНБ задержал его маму силой, при этом оставив его 13-летнюю сестру одну дома.



Адвокат Алимбаевой рассказал, что его подзащитную подозревают в коррупции. По данным следствия, она якобы участвовала в незаконном получении земельных участков от мэрии Бишкека.



В ГКНБ задержание Алимбаевой пока никак не прокомментировали.

Равшан Джеенбеков — оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу. По этому делу октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Часть фигурантов дела, в том числе Джеенбеков, все еще находятся по этому делу в СИЗО-1 Бишкека.

