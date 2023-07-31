Президент Садыр Жапаров 30 июля проверил работу по капитальной реконструкции Ошского областного ипподрома «Толойкон». Об этом сообщили в администрации президента.
По данным пресс-службы главы страны, на реконструкцию спортивного объекта из бюджета выделили 45 млн сомов. Основная часть работ уже завершена.
В проекте реконструкции предусмотрены:
- строительство нового конференц-зала;
- покрытие песком скаковых дорожек и поля для игры в кок-бору;
- капитальный ремонт основной трибуны, установка новых 4040 посадочных мест и навеса над дополнительной трибуной;
- установка наружного освещения;
- установка новых ограждений.
Президент поручил завершить капитальную реконструкцию ипподрома в установленные сроки. Уже 31 августа — в День независимости Кыргызстана, на ипподроме проведут первые праздничные мероприятия.
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