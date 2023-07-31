Президент Садыр Жапаров 30 июля проверил работу по капитальной реконструкции Ошского областного ипподрома «Толойкон». Об этом сообщили в администрации президента.

По данным пресс-службы главы страны, на реконструкцию спортивного объекта из бюджета выделили 45 млн сомов. Основная часть работ уже завершена.

В проекте реконструкции предусмотрены:

строительство нового конференц-зала;

покрытие песком скаковых дорожек и поля для игры в кок-бору;

капитальный ремонт основной трибуны, установка новых 4040 посадочных мест и навеса над дополнительной трибуной;

установка наружного освещения;

установка новых ограждений.

Президент поручил завершить капитальную реконструкцию ипподрома в установленные сроки. Уже 31 августа — в День независимости Кыргызстана, на ипподроме проведут первые праздничные мероприятия.

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