Руководство компании «Абдыш-Ата» провело пресс-конференцию для журналистов, в которой прокомментировали инцидент с нападением их охраны на членов проекта «Не сахар». Последние утверждали, что члены проекта приехали на фирму, чтобы проверить соблюдение санитарных норм. Однако охранники объекта отобрали у съемочной группы камеры, начали избивать их и выпроводили из здания.

По словам начальника отдела маркетинга компании Рамазана Машанло, члены проекта «Не сахар» незаконно проникли на частную территорию.

«На самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Наше предприятие является частной собственностью и охраняемым объектом, так как здесь производятся пищевые продукты. Здесь действуют свои правила, и в первую очередь, это касается соблюдения санитарных норм и техники безопасности. Нарушение этих норм может привести к массовому отравлению граждан Кыргызстана», — сказал он.

Машанло также отметил, что все записи с камер наблюдения руководство передало милиции. По его словам «компания всегда открыта для СМИ и общественности».

«Если бы они приехали либо позвонили, мы бы с удовольствием приняли бы. […] Компания “Абдыш-Ата” не готовится заранее, так как всегда соблюдает все санитарные нормы. Мы открыты для общественности […] Блогеры из проекта “Не сахар”, видимо, считают важным для себя организацию провокаций и погоню за мимолетным хайпом вместо планомерной системной работы. Тем не менее, мы считаем, что данный проект очень важен для общества и желаем его участникам профессионального роста. Уверен, что данный инцидент будет благополучно решён для общего блага», — сказал он.

Юристка компании Екатерина Шикина заявила, что 25 июля группа из 4 человек «с видеокамерами проникла на территорию завода обманным путем, скрываясь за машиной, заезжающей на погрузку через ворота». По её словам, далее эти люди ворвались на территорию санитарной зоны и приступили к видеосъемке.

«Служба охраны нашей компании отреагировала, сотрудников потребовали немедленно покинуть помещение, однако неизвестные лица в агрессивной форме отказались выполнять законное требование охраны. В итоге охрана была вынуждена выпроводить указанных граждан на улицу, несмотря на их сопротивление. Из-за этого несанкционированного проникновения мы были вынуждены приостановить работу. Хочу сказать, что мы приостановили линию приблизительно на час, так как были нарушены и техника безопасности, и санитарные нормы. Возникла крайне опасная ситуация», — заявила Шишкина.

Юристка сказала, что в тот же момент они написали заявление в милицию о незаконном проникновении на завод неизвестных лиц.

«Мы передали в РОВД Ысык-Атинского района видеокамеру, которую они (члены проекта “Не сахар”) оставили на нашей территории. Мы подчеркиваем, что видеокамера была в целости и сохранности. Считаем, что теперь правоохранительных органы должны максимально провести расследование объективно, и наша компания готова оказать все необходимое содействие следствие», — сказала она.

Юристка также добавила, что членов проекта «Не сахар» никто не избивал. Более того, по её словам, начальник службы охраны предлагал членам проекта провести их «к конкретному лицу, ответственному за технику безопасности».

«Вы сами понимаете, на завод не могут прийти люди и просто разгуливать. Они должны находиться согласно нашим правилам с лицом от предприятия. Они отказались и провоцировали наших сотрудников охраны, они напугали всех своим поведением», — сказала юристка.

Директор производства Николай Власов в свою очередь заверил, что руководство компании всегда следит за тем, чтобы санитарные условия на заводе были на высшем уровне.

Сообщение о нападении

25 июля журналист Умар Даданов рассказал «Клоопу», что в городе Кант Чуйской области охранники фирмы «Абдыш-Ата» и неизвестные люди напали на четырех членов проекта «Не сахар».

По его словам, когда члены проекта зашли в здание компании, охранники стали им угрожать, бить железными прутьями и арматурой. Он также сказал, что парней из его команды били так, чтобы не оставить синяков.

Даданов утверждал, что на улице их уже поджидали 10 неизвестных, которые поехали за ними, когда журналисты отправились в милицию. По его словам, охранники фирмы нанесли примерно $3 тыс. материального ущерба — сломали камеры — и он написал заявление в милицию.

Даданов уверял, что на заводе фирмы «Абдыш-Ата» по производству напитков «Нитро», «Живое пиво» не соблюдаются санитарные нормы.

В УВД Ыссык-Атинского района подтвердили «Клоопу», что члены проекта «Не сахар» обратились с заявлением в милицию, следователь направил потерпевших к специалистам для назначения экспертизы.

Проект «Не сахар» был создан в 2018 году с целью защиты прав потребителей. Журналисты проверяют соблюдение санитарных норм магазинами, предприятиями и общепитами.

До этого после нескольких скандальных передач проекта, кафе «Манас-Ата» в Оше было закрыто, а предприятие «Алькони» оштрафовано.

Авторка: Нагима Болотбекова