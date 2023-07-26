В городе Кант Чуйской области охранники фирмы «Абдыш-Ата» и неизвестные люди напали на четырех членов проекта «Не сахар». Об этом 25 июля «Клоопу» сообщил ведущий проекта, журналист Умар Даданов.

По его словам, случай произошел 24 июля в 15:30. Члены проекта приехали на фирму, чтобы проверить соблюдение санитарных норм. Охранники объекта отобрали у съемочной группы камеры, начали избивать их и выпроводили из здания.

«Когда мы вошли в здание нам начали угрожать и бить железными прутьями и арматурой. Парней из съемочной группы, оказывается, били ногами. Причем, их ударили не по лицу и голове, а по уязвимым частям тела, без синяков. […] Когда вышли на улицу, там собрались примерно 10 неизвестных людей. Когда мы на своей машине отправились в милицию, за нами погнались две машины», — сказал он.

Даданов отметил, что охранники фирмы нанесли примерно $3 тыс. материального ущерба и он написал заявление в милицию.

«Они сломали камеры. Так как компания, которая выпускает напиток “Нитро” является передовой в Кыргызстане, они отобрали камеры для удаления видеоматериала, боясь запятнать свою репутацию. Сейчас все материалы у них», — сказал он.

Также Даданов добавил, что на заводе фирмы «Абдыш-Ата» по производству напитков «Нитро», «Живое пиво» не соблюдаются санитарные нормы.

«Я снял внутрь завода. На место, где производят напитки, можно заехать на машине. Нельзя заезжать на авто в то место, где изготавливается продукт. У сотрудников нет соответствующей формы. Лежат вперемешку ключи от техники и масла. Санитарная ситуация там не соответствует уровню фирмы», — отметил Даданов.

В УВД Ыссык-Атинского района подтвердили «Клоопу», что члены проекта «Не сахар» обратились с заявлением в милицию, следователь направил потерпевших к специалистам для назначения экспертизы.

Получить комментария по этому делу у представителей фирмы «Абдыш-Ата» не удалось.

Проект «Не сахар» был создан в 2018 году с целью защиты прав потребителей. Журналисты проверяют соблюдение санитарных норм магазинами, предприятиями и общепитами.

До этого после нескольких скандальных передач проекта, кафе «Манас-Ата» в Оше было закрыто, а предприятие «Алькони» оштрафовано.