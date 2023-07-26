На Иссык-Куле местные власти и милиция провели разъяснительные работы для владельцев водных скутеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, для «формирования культуры безопасного отдыха у воды, а также сохранения жизни и здоровья граждан» была создана межведомственная рабочая группа. Члены группы напомнили владельцам и водителям водных скутеров о правилах безопасности и причинах несчастных случаев.

«Самое важное, соблюдайте дистанцию, оставайтесь на безопасном расстоянии от других людей, скутеров и водных судов. Это поможет избежать столкновений и несчастных случаев», — сказал начальник службы общественной безопасности МВД Таалай Алижанов.

Разъяснительные работы местные власти и милиционеры провели на пляжах в Тюпском районе и селе Бостери.

25 июля стало известно, что в одном из пансионатов Чолпон-Аты мужчина, управляя моторной лодкой с баллонном («таблеткой») врезался в теплоход. Погибли двое человек, ещё одна пострадала.

В УВД Иссык-Кульской области «Клоопу» сообщили, что водителя моторной лодки задержали. Как отметили в ведомстве, на предварительном допросе он полностью признал вину.

Сейчас назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы и начато досудебное производство.

После трагичного случая президент Садыр Жапаров поручил МВД и местным властям усилить безопасность отдыхающих на Иссык-Куле и уделить особое внимание деятельности водного транспорта.

Авторка: Салия Хурова





