Президент Садыр Жаров дал поручение МВД и своему полпреду в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов. Об этом 25 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.



По его словам, президент поручил уделить особое внимание упорядочению деятельности водного транспорта.

Свое поручение Жапаров дал после того, как в одном из пансионатов Чолпон-Аты погибли двое отдыхающих. По данным УВД Иссык-Кульской области, моторная лодка с надувным баллоном («таблеткой») столкнулась с теплоходом. В результате трое пассажиров «таблетки» получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Двое из госпитализированных умерли, а третья пострадавшая находится в отделении хирургии с сотрясением мозга, ее состояние стабильное.

В милиции сначала сообщили, что водителя моторной лодки задержали. Отмечается, что на предварительном допросе он полностью признал вину.



Однако издание Kaktus.media со ссылкой на главу УВД Иссык-Кульской области Орунбая Кочкорова пишет, что водителю катера 16 лет и его отпустили после допроса.

По данным Минздрава, погибшими являются парень и девушка, 2000 и 2004 годов рождения.

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