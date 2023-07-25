Первомайский районный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей супруге политика Равшана Джеенбекова Салкынай Алимбаевой. Информацию об этом «Клоопу» 25 июля подтвердили в пресс-службе районного суда.

Согласно решению районного суда от 21 июля, Алимбаева остается в СИЗО ГКНБ до 25 сентября.

Алимбаева была задержана ГКНБ 25 мая и после восьмичасового допроса ее водворили в СИЗО.



Алимбаевой предъявили обвинение по статье «Коррупция». Позже адвокат Разак Ашимбаев заявлял, что Алимбаеву подозревают в «причастности к продаже муниципального земельного участка». Однако официальную информацию по делу Алимбаевой спецслужбы пока не предоставили.



Адвокатка Гуляна Убалиева сообщала, что в ночь на 2 июня Алимбаева потеряла сознание, находясь в следственном изоляторе, тогда состояние ее здоровья резко ухудшилось. Также адвокатка рассказала, что несовершеннолетняя дочь Алимбаевой осталась под присмотром тети, состояние дочери тяжелое из-за ареста родителей.

Политик Равшан Джеенбеков обращался к президенту Садыру Жапарову и призывал его прекратить преследование его близких. Позже свекровь Джеенбекова также обращалась к Жапарову с просьбой освободить ее дочь и зятя.

Джеенбеков — оппозиционный политик и один из арестованных по Кемпир-Абадскому делу, в настоящий момент он находится в СИЗО-1 Бишкека. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. также в отношении него было возбуждено дело по «Кой-Ташским событиям».

Авторка: Айдана Айбек кызы –

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