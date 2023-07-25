Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон о госзакупках. Как сообщили в пресс-службе главы государства, теперь в Кыргызстане отменен механизм госзакупок через проведение тендеров при закупках за счет бюджетных средств.



Этот закон Жогорку Кенеш принял 29 июня. Его инициировал глава Кабмина «в целях совершенствования и оптимизации осуществления госзакупок, а также исключения коррупционных проявлений в этом процессе».

Как сообщили в администрации президента, закон предусматривает упрощение процедур госзакупок и внесения изменений в ряд законодательных актов, содержащих понятие «тендер».



Вместе с тем «в целях удовлетворения потребностей государства и населения в различных товарах, работах и услугах»:

исключаются и пересматриваются сложные, нереализованные механизмы;

сокращены процедуры при изменении плана закупок;

расширены случаи применения метода из одного источника.

Кроме того, уполномоченному госоргану по государственным закупкам предусмотрена функция по предоставлению письменных разъяснений по запросам применения законодательства в сфере государственных закупок.



За последние два года закон о госзакупках подвергся существенным изменениям. Против тендеров лично выступает президент Садыр Жапаров. Он считает, что за счет тендеров были украдены «миллиарды сомов».



Так, с апреля прошлого года компаниям с госдолей 50% и более разрешили не проводить тендеры на сайте госзакупок. Этот закон критиковался представителями гражданского общества. Они отмечали, что принятие закона грозит увеличением коррупции, снижением госконтроля за предприятиями и компаниями с госдолей.



Также в марте этого года президент подписал распоряжение, согласно которому госкомпаниям в приоритетном порядке рекомендовано закупать товары у отечественных производителей.



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