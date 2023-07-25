Первомайский райсуд Бишкека 25 июля избрал меру пресечения экс-главе Минприроды Динаре Кутмановой. Бывшую чиновницу задержали по делу о коррупции в ранее возглавляемом ею ведомстве.



Суд заключил под стражу Кутманову на две недели. Согласно решению суда, она будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 9 августа.



ГКНБ называет Кутманову «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в Минприроды.

Следствие утверждает, что Кутманова, «обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах, организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег».

В спецслужбе отметили, что в свою «противоправную коррупционную деятельность» Кутманова вовлекла своих подчиненных и родственников: сына, его друга, сестру и домработника. По данным ГКНБ, по делу о коррупции в Минприроды задержаны 9 человек.



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