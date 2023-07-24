Президент Садыр Жапаров в интервью госинформагенству «Кабар» прокомментировал уголовное дело о коррупции в Минприроды и задержаниях нескольких родственников экс-главы этого министерства Динары Кутмановой.

Глава государства вслед за МВД также опроверг заявление Кутмановой о похищении её сына.

«Динара айым обращалась ко мне в слезах, я действительно поверил. Сразу позвонил министру. Он мне ответил, что [Кутманова] организовывает спектакль, чтобы избежать ответственности. Сына задержали в Турции, скоро депортируют», — рассказал Жапаров.

Говоря о коррупции в Минприроды, президент отметил, что нельзя освободить человека от ответственности только за то, что он когда-то поддержал его в вопросе «Кумтора».

«Мне сказали, что там речь о хищении денег, выделенных “Кумтором”. Сестра Кутмановой рассказала обо всем. Дала показания, кто и сколько брал денег. Сын тоже даст показания. Следствие покажет — если будут чисты, то их оправдают, а если “съели”, то заплатят», — добавил Жапаров.

22 июля в ГКНБ сообщили о задержании нескольких родственников экс-главы Минприроды, её коллег и домработника.

Как рассказали в спецслужбе, ими расследуется уголовное дела по фактам коррупции в Минприроды и «Фонде развития природы». По их данным, в ходе следствия выявлены факты нецелевого использования выделяемых Фонду средств, незаконное составление договоров, а также установлены факты вымогательства денег со стороны семьи Кутмановой.



Сама Кутманова после этого заявила о похищении своего сына Кемельбека Кутманова в Турции. По ее словам, она обратилась в МВД и ГКНБ республики, чтобы выяснили, кто похитил ее сына и кто за этим стоит, но так и не смогла получить ответы.



Однако в МВД опровергли сообщение о похищении и сообщили, что Кемельбека Кутманова 11 июля задержали в Турции и сейчас решается вопрос о его депортации в Кыргызстана и привлечению к уголовной ответственности

Про Кемелбека Кутманова известно, что был одним из истцов, которые в мае 2021 года обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов «Кумтор Голд Компани» на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.



Этот иск был одной из причин последующей национализации «Кумтора».

