В МВД опровергли заявление экс-главы Минприроды Динары Кутмановой о похищении её сына Кемельбека Кутманова в Турции. С заявлением о похищении Кутманова выступила после задержания нескольких её родственников по подозрению в присвоении средств из бюджета, выделенные на различные проекты «Фонду развития природы».

Как сообщили в МВД, с заявлением о похищении Кемельбека Кутманова, 1988 года рождения, 28 июня в милицию обратился его отец К.С. Он заявил, что похитители вымогают $600 тысяч. Данный факт был зарегистрировано в журнале учета информации МВД.

Затем правоохранительные органы установили, что Кемель Кутманов 29 мая выехал из Кыргызстана и прибыл в Алматы, откуда вылетел во Вьетнам. Оттуда обратно в Алматы он прибыл 13 июня и потом отправился в Москву, а на следующий день отправился в Дубаи через Цюрих. Из Дубаи в Москву он вернулся 19 июня и сразу вылетел в Стамбул.

10 июля отец Кутманова обратился с заявлением о похищении сына в правоохранительные органы Стамбула.

«Однако в ходе проведения мероприятий органами полиции Турции факт похищения не подтвержден», — отметили в МВД.



В ведомстве сообщили, что 13 июня по делу о коррупции в Минприроды задержали близкого друга Кутманова Х.Ш.Т., 1989 года рождения. Как отметили в МВД, о задержании друга Кутманов узнал, будучи в аэропорту Вьетнама.

«27 июня 2023 года Кутманов по уголовному делу (о коррупции в Минприроды), объявлен в межгосударственный розыск ГКНБ. 11 июля 2023 года Кутманов задержан миграционной службой и в настоящее время решается вопрос о его депортации в Кыргызстана и привлечению к уголовной ответственности», — рассказали в МВД.

22 июля Кутманова заявила о похищении сына. По её словам, за выкуп требовали $600 тысяч. По ее словам, она обратилась в МВД и ГКНБ республики, чтобы выяснили, кто похитил ее сына и кто за этим стоит, но так и не смогла получить ответы.

Про Кемелбека Кутманова известно, что был одним из истцов, которые в мае 2021 года обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов «Кумтор Голд Компани» на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.



Этот иск был одной из причин последующей национализации «Кумтора».

Коррупция в Минприроды

До заявления Кутмановой в ГКНБ сообщили о задержании нескольких родственников экс-главы Минприроды, её коллег и домработника.

Как рассказали в спецслужбе, ими расследуется уголовное дела по фактам коррупции в Минприроды и «Фонде развития природы». По их данным, в ходе следствия выявлены факты нецелевого использования выделяемых Фонду средств, незаконное составление договоров, а также установлены факты вымогательства денег со стороны семьи Кутмановой.



Задержаны:

экс-первый замглавы Минприроды и председатель экспертной комиссии С. К. Р., находится в СИЗО ГКНБ;

экс-замглавы Минприроды И. Б. М., находится в СИЗО ГКНБ;

директор Чуйского регионального управления Минприроды и член экспертной комиссии К. Т. К., находится в СИЗО ГКНБ;

директор ОФ «Фонд развития природы» К. Ж. Т., водворен в СИЗО ГКНБ;

специалист по мониторингу экологических проектов фонда О. у Э., отпущен под домашний арест;

сестра Динары Кутмановой – А. Г. А., отпущена под домашний арест;

индивидуальный предприниматель Х. Ш. Т. – близкий к семье Динары Кутмановой человек, водворен в СИЗО ГКНБ;

директор ОФ «Э. К.» М. А. М. – фактически является домработником Динары Кутмановой, водворен в СИЗО ГКНБ.



В ГКНБ добавили, что проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других фактов и причастных лиц к вышеуказанным фактам. В ближайшее время планируется проведение следственных мероприятий с участием Кутмановой.

Предупреждение Ташиева, ответ Кутмановой

20 июля Кабмин провел совещание по итогам полугодовой работы правительства. Ташиев на заседании выступил с речью и предупредил, что причастные к коррупции «рано или поздно не останутся безнаказанными». В пример он привел экс-главу Минприроды Динару Кутманову и раскритиковал ее работу.

По его словам, в год от «Кумтора» ведомству выделяли $4 млн на ряд проектов, но ни от одного из них не было эффекта. Ташиев сообщил, что Кутманова привлекала на работу только своих детей, сестру и друзей. Глава ГКНБ добавил, что причастные понесут наказание.

После экс-глава Минприроды Динара Кутманова опровергла обвинения Ташиева. Она сказала, что властям доносят ложную и однобокую информацию о ней.

Кутманова также отрицает информацию и неэффективности 110 ее проектов, которые получили финансирование от «Кумтора». Она обратилась к Ташиеву, чтобы он «принял ее, выслушал ее аргументацию и рассмотрел объективно».

Динара Кутманова была назначена министром 13 октября 2021 года. Ранее она заведовала госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Позже это учреждение упразднили и создали как министерство.

В 2022 году министерство получило «низкую» оценку в мониторинге работы исполнительной власти. В марте 2023 года Динару Кутманову сняли с должности главы ведомства.