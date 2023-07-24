В Сокулукской районной больнице 23 июля умерла ещё одна пассажирка, пострадавшая из-за автонаезда фуры на маршрутку в жилмассиве Ак-Ордо-3. Об этом «Клоопу» сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, женщине было 34 года. Она находилась в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Авария произошла ранним утром 19 июля. На месте погиб один человек. Пострадали все пассажиры и водитель — 23 человека.

На кадрах с камер видеонаблюдения было видно, что пассажиры на обочине дороги заходят в маршрутку, и после того, как она трогается с места, сзади в неё на большой скорости врезается большегруз.

Водителя грузовика задержали. Дело расследует Сокулукское РОВД.

В фейсбуке сообщают, что жители Ак-Ордо-3 начали собирать деньги семьям погибших и на лечение пострадавшим. По словам пользователя Мирбека Осмонова на сегодняшний день уже удалось собрать 250 тысяч сомов.